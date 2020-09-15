رفحاء 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بتوزيع أكثر من 355 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمسجلين فيها، ضمن مبادرة‫"ملتزمون"،وبدعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، ويستمر التوزيع على مدى عدة أيام ، مع الأخذ بجميع الإجراءات و الاحتياطات الوقائية الصحية اللازمة، لافتةً النظر إلى أنه يزداد عدد السِلال بعدد أفراد الأسرة، وتشمل السلال الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية المختلفة التي تحتاجها الأسرة، ضمن أنشطة الجمعية الخيرية التي تنفذها طوال العام.ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدماتها.// انتهى//19:56ت م0223