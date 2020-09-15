جيزان 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلن نادي جازان الأدبي عن إطلاق مسابقته في التصوير الضوئي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة .وأوضح النادي شروط المسابقة المتاحة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ، وأن تكون الصورة المقدمة للمشارك نفسه بحد أقصى صورتين ، وأن تكون الصور ملتقطة بالكاميرا فلا تقبل الصور المركبة ، وألا تقل جودة الصورة عن 3000 بكسل ، فيما يرفق المشارك بياناته مع الصور المقدمة عبر موقع النادي .وحدد النادي يوم الـ10 من شهر صفر المقبل كآخر موعد لقبول المشاركات التي تم تحديد جوائزها للمركز الأول 5000 ريال والثاني 3000 ريال والثالث 2000 ريال .// انتهى //19:56ت م0224