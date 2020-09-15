ثقافي / مسابقة في التصوير الضوئي بمناسبة اليوم الوطني بنادي جازان
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
جيزان 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
أعلن نادي جازان الأدبي عن إطلاق مسابقته في التصوير الضوئي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة .
وأوضح النادي شروط المسابقة المتاحة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ، وأن تكون الصورة المقدمة للمشارك نفسه بحد أقصى صورتين ، وأن تكون الصور ملتقطة بالكاميرا فلا تقبل الصور المركبة ، وألا تقل جودة الصورة عن 3000 بكسل ، فيما يرفق المشارك بياناته مع الصور المقدمة عبر موقع النادي .
وحدد النادي يوم الـ10 من شهر صفر المقبل كآخر موعد لقبول المشاركات التي تم تحديد جوائزها للمركز الأول 5000 ريال والثاني 3000 ريال والثالث 2000 ريال .
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19:56ت م
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