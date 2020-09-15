عرعر 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية بمعرض تعريفي، وذلك في مهرجان ليالي شمالية للتسوق، المقام بحي الرفاع بمدينة عرعر ، الذي شمل عدة مبادرات وفعاليات بهدف نشر الثقافة الإسعافية.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمنطقة محمد بن مرزوق الشمري أن الفعاليات تضمّنت إقامة معرض توعوي وتثقيفي في مهرجان ليالي شمالية من قبل فريق التطوع بالمنطقة، جرى خلاله التعريف بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية والتطوع "، إضافة إلى قياس العلامات الحيوية للزوار وعمل جولات ميدانية من قبل المتطوعين وتمركز فرقه إسعافية وتنفيذ محاضرة توعوية للإسعافات الأولية على مسرح المهرجان.// انتهى //20:41ت م0229