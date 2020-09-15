المدينة المنورة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسوقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على سير المشروعات الخاصّة بالمسجد النبوي عبر المنصة الإلكترونية ومتابعتها، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي، والوكيل المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية والفنية عبدالله بن دخيل الله المحمادي.وأكد معاليه ضرورة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي وبذل المزيد من الجهود لإتمامها وفق الجداول الزمنية المحددة، مطلعاً على سير المشروعات القائمة والمستقبلية التي ستُنفّذ في القريب العاجل، والتي أتاحت المنصة الإلكترونية متابعتها بشكل دقيق .// انتهى //20:42ت م0230