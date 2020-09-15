الرباط 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 90324.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضا 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1648، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 71047، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17629، من بينها 263 حالة خطيرة.//انتهى//20:50ت م0232