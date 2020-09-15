الباحة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساختتمت اللجنة التنسيقية لشباب محافظة بلجرشي أمس فعالية ‏"تنمية مهارات كرة القدم للبراعم"، بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة صالح الغامدي، وذلك بمنتزه بلجرشي الوطني.واشتملت الفعالية على تدريبات للأشبال وجميع الفئات السنية ومسابقات ثقافية رياضية بمشاركة فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وعدد من القطاعات الحكومية والمدنية والقطاع الخاص.ونوّه رئيس اللجنة التنسيقية لشباب بلجرشي فهد آل سليمان أن الفعالية انطلقت قبل ثلاثة أيام جرى من خلالها تعليم تنمية المهارات لدى البراعم وجميع الفئات السنية المشاركة، وبعدد من الفرق التطوعية للهلال الأحمر والتوعية الصحية بمستشفى الأمير مشاري ببلحرشي وفريق "بسمتهم أمل" التطوعي.من ناحية أخرى نوّه رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن الفعالية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وستُعمّم على جميع المحافظات بالمنطقة للتوعية بأهمية الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على الجسد والنفس البشرية.// انتهى //21:06ت م0233