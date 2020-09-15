ينبع 27 محرم 1442هـ الموافق 15سبتمبر 2020م واسكثفت بلدية محافظة ينبع الرقابة على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية وأسفرت عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها وإغلاق ثلاث منشآت تجارية وذلك للعمل قبل الحصول على الرخصة ،من جهة أخري تواصل بلدية ينبع الأعمال اليومية في رفع الأنقاض والمخلفات بالمحافظة لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.من جهة أخرى تعمل البلدية على استكمال سفلتة طريق الملك سعود وتركيب قواعد أعمدة الإنارة بحي الحوراء بينبع.// انتهى //21:27ت م0237