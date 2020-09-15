الباحة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأطلق محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم، مبادرة تعليم المخواة "رافد الرقمية", وذلك لتوفير أجهزة وشرائح "إنترنت" للطلاب والطالبات من أجل تمكينهم من الوصول إلى منصة "مدرستي".وأشاد الهزاني بالمبادرة التي تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات ذوي الحاجة، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم التعليمية، حيث يمثل التعليم أحد أهم مرتكزات التنمية.// انتهى //21:33ت م0239