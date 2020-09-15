الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسوقع معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ، اليوم بمقر الأمن العام اتفاقية أمنية وتعاون بين الأمن العام وهيئة الجمارك.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها وسرعة تبادل المعلومات بينهما بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من القيادة الرشيدة ، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالًا للتعاون المستمر والمشترك بين القطاعين.// انتهى //22:05ت م0243