بريدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم ، اليوم ، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء ، ورشة عمل بعنوان "دور الدعاة والخطباء في تعزيز الصحة النفسية" بالشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، يشارك فيها ١٠٠ خطيب وداعية وذلك بفندق رمادا بمحافظة البكيرية لمدة يومين .حيث تناقش الورشة عدة محاور رئيسة كالإيمان وعلاقته بالصحة النفسية، ومفاهيم خاطئة عن الصحة النفسية، والطرق العلاجية والأساليب المعتمدة، وحقوق المرضى، ونظرة عامة عن بعض الاضطرابات النفسية وأعراضها، وكيف يحدث الاضطراب النفسي.وأوضح عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء الدكتور موسى بن محمد التويجري أنّ إقامة هذه الورشة مع جهة الاختصاص تهدف إلى إطلاع الداعية والخطيب على الأمراض النفسية المختلفة وأسبابها وطرق الوقاية منها، ليقوم بواجبه تجاه المجتمع من خلال الخطب والمحاضرات بإبراز الحلول الشرعية والطبية المباحة وعلاج هذه الأمراض وفق حلّ شرعي مباح.// انتهى //22:20ت م0244