روما 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلن نادي أودينيزي الإيطالي اليوم رسميًا تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا في صفقة انتقال حرّ بعد انتهاء عقده مع بوكا جونيورز.وتوصل مولينا لاتفاق مع أودينيزي في يناير الماضي لينتقل إلى الفريق الإيطالي عقب انتهاء عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.وذكر أودينيزي في بيان له اليوم: "ناهويل مولينا بات ثالث صفقات أودينيزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".وأضاف البيان أن "اللاعب الأرجنتيني انضم إلى النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025".// انتهى //22:33ت م0245