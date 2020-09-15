سكاكا 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساستقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عواد بن سبتي العنزي بمكتبه اليوم مدير المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان .ونوقشت خلال اللقاء سبل التعاون بين الجهتين وخاصّة في مجال خدمة بيوت الله، وبحث فرص تمكين متدربي المعهد لخدمة المساجد واستعداد المعهد لتدريب كوادر فرع الوزارة بالجوف على بعض الأعمال الفنية المختصّة بالمساجد.// انتهى //22:33ت م0247