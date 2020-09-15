مقديشو 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسقتل ستة صوماليين وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي زرعه عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية استهدف مدنيين في مدينة "حُدر" في محافظة بكول غرب الصومال.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن انفجار لغم أرضي في منطقة على بعد 25 كم شرقي مدينة "حدر" تسبّب بمقتل ستة من علماء الدين في المنطقة وإصابة 2 آخرين بجروح.ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من إعلان الجيش الصومالي عن مقتل قياديين بارزين من حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عمليتين منفصلتين جنوبي البلاد.وفي سياق آخر ، قتل 12 من عناصر "الشباب" في عملية عسكرية تابعة لمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال.وكان الجيش الصومالي قد حقّق خلال الفترة الماضية، عدة مكاسب خلال مواجهات جرت مع عناصر "الشباب" في عدد من المناطق التي استعاد السيطرة عليها .// انتهى//22:36ت م0248