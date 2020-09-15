مأرب 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأكد قائد محور بيحان - قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن اليمني مفرّح بحيبح، أن صف الجيش الوطني الجمهوري هو من سينتصر، لافتاً النظر إلى أن ميليشيا الحوثي الكهنوتية أصبحت في أضعف حالاتها، ولم تعد لديها القوة التي كانت تتمتع بها في السابق سواء في العتاد أو الأفراد.ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن اللواء بحيبح قوله إن الجيش اليمني والمقاومة كبّدوا الميليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة، وكنموذج على ذلك خسرت الميليشيات في مسافة لا تتجاوز 5 كم أكثر من 500 شخص من عناصرها علاوة على الجرحى والأسرى.ودعا اللواء بحيبح "كل القبائل وأصحاب الضمائر الحية لأن يستعيدوا أبناءهم الذين يقاتلون في صف الحوثي، فالحوثي يدفع بأبناء الناس ولا يهمه مصيرهم فجثث مئات المغرر بهم ما تزال تأكلها الكلاب والغربان في جبال مراد".وأكد أن الجيش الوطني ورجال القبائل تعاهدوا على القتال حتى الموت في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل الحياة بكرامة وعزّة.. لافتاً النظر إلى أن المعنويات مرتفعة جدًا ولا خيار لهم سوى القتال حتى تحقيق النصر، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية في الدعم والإسناد الكبير الذي يقدمونه لقوات الجيش الوطن.// انتهى //22:36ت م0249