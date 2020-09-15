واشنطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 34,597 إصابة مؤكدة و 387 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,537,627 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 194,092 حالة وفاة.// انتهى //22:47ت م0251