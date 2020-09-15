الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة خالد الرشيد مساء اليوم اجتماعه في مقر الاتحاد بالرياض، بحضور نائب الرئيس عبدالله العليان وبقية الأعضاء .واعتُمد خلال الاجتماع تأجيل النسخة الثانية من بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب 2020م) نظراً للظروف التي يمر به العالم بسبب جائحة كورونا، والموافقة على طلب استقالة عضو المجلس ناصر الشمري، ومناقشة استعدادات المنتخب السعودي الأول للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية بنسختها الثالثة، المقرر إقامتها شهر مارس 2021م في الكويت، ومناقشة استعدادات منتخب درجة الناشئين للمشاركة في البطولة الآسيوية بنسختها التاسعة، المقرر إقامتها شهر مارس 2021م في كازاخستان، والموافقة على إقامة دورة صقل الحكام قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2020-2021م.// انتهى //23:26ت م0259