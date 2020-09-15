الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستُلعب غداً مباريات الجولة التاسعة من الدور النهائي لبطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بإقامة ثلاثة لقاءات عند تمام الساعة الرابعة عصراً.وسيلعب النور مع الصفا على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسيلتقي الخليج على صالته في سيهات بالمحيط، وسيواجه الترجي القارة على صالة نادي الصفا بصفوى.يذكر أن فريق النور ضمن تحقيقه للقب بعد انفراده وحيداً بالصدارة بواقع 18 نقطة، يتبعه المحيط ثانياً بـ 13 نقطة، والخليج ثالثاً بـ 12 نقطة، ثم الصفا رابعاً بـ 10 نقاط، والقارة خامساً بـ 7 نقاط، والترجي سادساً بـ 6 نقاط.// انتهى //23:27ت م0260