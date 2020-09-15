الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسانفرد النصر بصدارة المجموعة الرابعة وبات قريباً من بلوغ الدور الثاني، عقب فوزه على سباهان أصفهان الإيراني 2 - 0 اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وسيطر الحذر على معظم مجريات الشوط الأول الذي غابت فيه الفرص الخطرة حتى نجح النصر في افتتاح باب التسجيل برأسيه المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 29.ولم يمض على انطلاقة الشوط الثاني سوى دقيقتين حتى عزز النصر تقدمه بهدف ثان، بعد مجهود فردي من سلطان الغنام الذي هيأ الكرة لزميله حمدالله الذي أطلقها قوية في الشباك الإيرانية في الدقيقة 48.وتحصل مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول في المجموعة الرابعة.// انتهى //23:38ت م0262