واشنطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.27 نقطة، أو 0.01 %، إلى 27995.60 نقطة.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 17.66 نقطة، أو 0.52 % ليغلق عند 3401.20 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 133.67 نقطة، أو 1.21 بالمئة، إلى 11190.32 نقطة.// انتهى //23:46ت م0263