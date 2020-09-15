اقتصادي / مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
واشنطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.27 نقطة، أو 0.01 %، إلى 27995.60 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 17.66 نقطة، أو 0.52 % ليغلق عند 3401.20 نقطة.
كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 133.67 نقطة، أو 1.21 بالمئة، إلى 11190.32 نقطة.
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