القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق "مصر للمقاصة" على ضيفه "نادي مصر" بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، بإستاد "المقاولون العرب" في إطار الجولة 27 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد المقاصة إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد "نادي مصر" عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.وفي مباراة أخرى على إستاد الإسماعيلية بالجولة نفسها تعادل فريق الإسماعيلي مع فريق "المقاولون العرب" بهدف لكل منهما ليصبح رصيد المقاولون 48 نقطة في المركز الثالث، ورصيد الإسماعيلي 31 نقطة في المركز العاشر.//انتهى//00:29ت م0266