بريدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم محاضرة عن ( مهارات التواصل بالعمل) وذلك بحضور منسوبي المديرية ، إضافة لنقلها عند بُعد لمديري إدارات الدفاع المدني بالمنطقة ، حيث تم تقديم عرض مرئي اشتمل على مهارات التواصل وتقييم الخدمات وقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة .وتأتي المحاضرة ضمن برامج التدريب لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لإثراء منسوبيها بالمعلومات والنظريات الحديثة في مختلف العلوم والمهارات.// انتهى //00:29ت م0267