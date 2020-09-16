ثقافي / محاضرة عن ( مهارات التواصل بالعمل ) في مدني القصيم
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
بريدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم محاضرة عن ( مهارات التواصل بالعمل) وذلك بحضور منسوبي المديرية ، إضافة لنقلها عند بُعد لمديري إدارات الدفاع المدني بالمنطقة ، حيث تم تقديم عرض مرئي اشتمل على مهارات التواصل وتقييم الخدمات وقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة .
وتأتي المحاضرة ضمن برامج التدريب لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لإثراء منسوبيها بالمعلومات والنظريات الحديثة في مختلف العلوم والمهارات.
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