صنعاء 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسحررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".وأضاف المصدر "أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية".// انتهى //00:48ت م0269