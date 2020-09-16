الرياض27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسخسر فريق التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني 0-1 اليوم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 83 عندما سجل بيرسيبوليس هدف المباراة عن طريق لاعبه شجاعي خليل زاده.وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة القادم، حيث يلتقي الشارقة مع الدحيل، والتعاون مع بيرسيبوليس.وحافظ التعاون على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل، مقابل 4 نقاط لبيرسيبوليس، ونقطة للشارقة.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0، والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0، وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2.// انتهى //00:49ت م0270