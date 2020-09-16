الخرطوم 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالعاصمة الخرطوم اليوم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين الدكتور مصطفى السيد.وناقش للقاء التطور الذي تشهده العلاقات السودانية البحرينية والرغبة المشتركة بين البلدين إضافة إلى فتح المجال لرجال المال والأعمال البحرينيين للاستثمار .// انتهى //00:54ت م0271