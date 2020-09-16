الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسلعبت اليوم منافسات الجولة الـ 37 ما قبل الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تغلب فريق الباطن على ضيفه التقدم بنتيجة 1-0، ليرتفع رصيد الباطن إلى 75 نقطة بالمركز الأول، وبقي فريق التقدم عند رصيده 37 نقطة بالمركز السابع عشر، وكسب فريق القادسية مضيفه الطائي بهدف دون رد، ليرتفع رصيده إلى 72 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي الطائي عند النقطة 47 بالمركز الحادي عشر، وخسر ثالث الترتيب فريق العين من مضيفه جدة بنتيجة 3-2، ليبقى على رصيده السابق بـ 71 نقطة، فيما ارتفع رصيد جدة للنقطة 54 بالمركز الثامن.وكسب فريق البكيرية مضيفه حطين بنتيجة 3-1، ليرفع البكيرية رصيده عند 63 نقطة بالمركز الرابع، وبقي حطين بالمركز الأخير بـ 31 نقطة، فيما خسر فريق أحد من ضيفه الجبلين بنتيجة 0-1، ليرفع الجبلين رصيده إلى 54 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد أحد عند 57 نقطة بالمركز الـخامس.وتعادل سادس الترتيب فريق النهضة مع مضيفه الشعلة بنتيجة 0-0، ليصبح رصيد النهضة 57 نقطة بالمركز السادس، فيما رفع رصيده الشعلة عند 47 نقطة بالمركز العاشر، وكسب النجوم مضيفه الثقبة بنتيجة 3-2، ليرفع النجوم رصيده عند النقطة 38 في المركز السادس عشر ، وبقي الثقبة عند رصيده السابق بـ 50 نقطة في المركز التاسع، وتغلب نجران على ضيفه المجزل بـ 3-1، ليصبح نجران بـ47 نقطة في المركز الثاني عشر، وبقي المجزل في المركز الثامن عشر بـ 36 نقطة .وتغلب الجيل على الأنصار بـ 2-1، حيث رفع الجيل رصيده لـ 46 بالمركز الثالث عشر، فيما بقي الأنصار عند النقطة 35 في المركز التاسع عشر ، وفي عاشر لقاءات الجولة انتصر فريق الخليج على مضيفه الكوكب بنتيجة 4-3، ليصبح رصيده 44 في المركز الرابع عشر، فيما بقي الكوكب عند رصيده السابق بـ 42 بالمركز الخامس عشر .// انتهى //01:00ت م0272