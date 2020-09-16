نيامي27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلن في النيجر عن مقتل جنديين من طرف مسلحين مجهولين شمالي البلاد.وتحدثت وسائل إعلام محلية عن استيلاء مهاجمين، كانوا يتحركون على متن سيارتين، على سيارة عسكرية تابعة للجيش النيجري.وينتمي العسكريان القتيلان إلى مفرزة من قوات الدفاع والأمن النيجيرية، كانت تعمل على تأمين موقع خاص بتشييد طريق عابر للصحراء.وتنفذ الجماعات المسلحة هجمات متكررة بمناطق نيجرية مختلفة، خصوصا القريبة من الحدود مع مالي وبوركينافاسو، وتستهدف العسكريين والمدنيين على حد سواء.وقد نفذت الجماعات المسلحة الناشطة في الساحل خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات في مالي، خلّفت عشرات القتلى في صفوف الجيش.// انتهى//02:00ت م0273