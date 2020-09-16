القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 163 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 776 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.//انتهى//03:23ت م0278