نيويورك 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستسلم رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير التركي فولكان بوزكير، مساء اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقام في نيويورك، مطرقة رئاسة الجمعية من رئيس الدورة السابقة السفير النيجري البروفيسور تيجاني محمد باندي، إيذانا ببدء أعمال الدورة الأممية الجديدة.وتعهد السفير بوزكير، في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، ببذل قصارى جهده لدعم وقيادة الاجتماعات رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٥ للأمم المتحدة، والذكرى السنوية الـ ٢٥ للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج لها، وقمة التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى المناقشات العامة.وأشار السفير بوزكير إلى أن الدورة ال 75 ستشهد انعقاد جلستين خاصتين، واحدة حول وباء كوفيد - 19، أما الثانية فستخصص لموضوع مكافحة الفساد.وسلط الضوء على تركيز ولايته على مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والاحتفال بالذكرى السنوية الـ ٢٥ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، واجتماع رفيع المستوى بشأن أهداف وغايات خطة عام 2030 المتعلقة بالمياه، ومؤتمر المحيطات لدعم تنفيذ الهدف ال 14 من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تنشيط عمل الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن.// انتهى //03:41ت م0280