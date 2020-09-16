برازيليا 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 36653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4382263 إصابة والوفيات 133119 حالة حتى يوم نهاية الثلاثاء".وتعد البرازيل من أكثر الدول تضررا في العالم بالوباء، فقد انهار الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في الربع الثاني من العام الجاري بسبب الوباء بنسبة 9.7 %، وهو أسوأ مؤشر منذ عام 1996.// انتهى //03:51ت م0282