واشنطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية أوريغون، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات والرياح الموسمية التي بدأت في 7 سبتمبر الجاري وما تزال مستمرة.وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإعلان يتيح للرئيس، إصدار التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كلاكاماس، ودوغلاس، وجاكسون، وكلاماث، ولين، ولينكولن، وماريون.وأشار البيان إلى أنه يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.// انتهى //03:57ت م0283