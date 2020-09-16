عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
المدينة المنورة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .
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