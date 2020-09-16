المدينة المنورة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .//انتهى//04:56ت م0287