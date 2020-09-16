عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء: قفزات نوعية للمملكة في البنية الرقمية
القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال
أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني
خالد الفيصل يطلع على خطط ومشروعات التدريب التقني
سعود بن نايف: الإنسان هو الركيزة الأولى للتنمية والتطوير
فهد بن سلطان: نجاح كبير للمملكة في مواجهة «كورونا»
أمير القصيم: حب العمل الخيري صفة متأصلة في المجتمع
«كاوست» تفتح مختبراتها لتطوير الميكانيكيين السعوديين
الشورى يقر تشكيل لجنة تشريع نظام الإعلان والتسويق
منــع تـداول المحتـوى المســيء للمــرضى النــفسيين
توجيه بدراسة عن فرص التوطين في الجوف
إجراء 51453 فحصاً مخبرياً.. لكورونا وتسجيل 1092 حالة تعافٍ جديدة
منظمة الصحة: العالم بعيد عن هزيمة «كورونا»
الإمارات والبحرين توقعان اتفاق سلام مع إسرائيل
ترمب: ردّنا على إيران سيكون موجعاً
بومبيو: أسلحة حزب الله تنسف جهود فرنسا في لبنان
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