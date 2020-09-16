الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء: قفزات نوعية للمملكة في البنية الرقميةالقيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى الاستقلالأمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمرانيخالد الفيصل يطلع على خطط ومشروعات التدريب التقنيسعود بن نايف: الإنسان هو الركيزة الأولى للتنمية والتطويرفهد بن سلطان: نجاح كبير للمملكة في مواجهة «كورونا»أمير القصيم: حب العمل الخيري صفة متأصلة في المجتمع«كاوست» تفتح مختبراتها لتطوير الميكانيكيين السعوديينالشورى يقر تشكيل لجنة تشريع نظام الإعلان والتسويقمنــع تـداول المحتـوى المســيء للمــرضى النــفسيينتوجيه بدراسة عن فرص التوطين في الجوفإجراء 51453 فحصاً مخبرياً.. لكورونا وتسجيل 1092 حالة تعافٍ جديدةمنظمة الصحة: العالم بعيد عن هزيمة «كورونا»الإمارات والبحرين توقعان اتفاق سلام مع إسرائيلترمب: ردّنا على إيران سيكون موجعاًبومبيو: أسلحة حزب الله تنسف جهود فرنسا في لبنان// يتبع //06:01ت م0003