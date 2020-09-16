وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقيقة إيران.. وموقف العالم ) : السلوك الإيراني الساعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة بات تهديده يفوق كل الاحتمالات ولا يدع سبيلا أمام المجتمع الـدولـي لإيقان ضرورة ردع تجاوزات النظام الإيراني وجرائمه التي يرتكبها من خلال أذرعه الإرهابية في دول عربية، والـتي تجد الدعم والتسليح من طهران «الراعي الأول للإرهاب» لكي تمضي في تنفيذ المزيد من الممارسات الإرهابية التي يمتد تهديدها إقليميا ودوليا.وتابعت : يأتي ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، بأن إيران ما بعد الاتفاق النووي، دعمت الحوثيين في اليمن، وأرسلت صواريخها لمنشآت النفط السعودية، كما أعاقت حركة الملاحة في الخليج العربي وهددتها، وتأكيده أن الولايات المتحدة تعرف هذا النظام على حقيقته فهو الـدولـة الـراعية لـلإرهاب في الـعالـم والمصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.وواصلت : وما أعلنه الوزير بومبيو في وقت سابق، عن مواصلة الـولايات المتحدة دعوة الاتحاد الأوروبي والـدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية» أو حظره كليا.واسترسلت : أن الـولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية» ، كون إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران علـى الـعمل في أوروبا. فحين نمعن فيما ذكره وزير الخارجية الأمريكية وكيف أن هـذا الموضوع وهو «الـتهديد الإيراني الإرهابي للعالم» والخطر الـذي يشكله هـذا النظام وأذرعه في لـبنان والـيمن وسوريا ودول عربية على الأم ن والاستقرار الـدولـي، أصبح محورا ثابتا ودائما وهاجسا يتجدد في كافة اللقاءات التي تجمع القيادات الدولية، بغض النظر عن طبيعة أجندة تلك اللقاءات، ناهيك عن التصريحات التي يعلنها ممثلو هذه الـدول للتعبير عن قلقهم من استمرار إيران في تسليح الجماعات الإرهابية وإصرارها علـى رعاية الإرهاب قولا وفعلا وفكرا وبكافة أشكالـه، كأسلوب اعتادته ونهج تعتبره السبيل لبلوغ أطماعها وغاياتها الشيطانية الخبيثة، فهذه المعطيات الآنفة ترسم ملامح المشهد الشامل عن كون النظام الإيراني يفقد كل ثقة وأهلية لأن يكون جزءا طبيعيا من المجتمع الـدولـي، في ذات الـوقت تؤكد أن الـقرار لـصد هـذه التهديدات بات أمرا محسوما في سبيل ضمان أمن المنطقة والعالم.// يتبع //06:01ت م0005