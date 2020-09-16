طرابلس 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى 15 سبتمبر العام 2021، بعد إدخال تعديلات على الهيكل القيادي للبعثة للمرة الأولى منذ إنشائها نهاية العام 2011، حيث استبدل بمصطلح "الممثل الخاص" مصطلح "المبعوث الخاص" وصوّت بإجماع 13 عضوا وامتنع عضوين.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس النواب عقيله صالح حرص البرلمان على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا، قوامها حق الترشيح والانتخاب.وأوردت تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن لقاءات المغرب ناقشت وضع الإطار المناسب لتطبيق المادة «15» من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية 2015، الخاصة بالمناصب السيادية، نافيًا في نفس الوقت أن تكون هذه اللقاءات تطرقت لطرح أسماء شاغلي هذه المناصب، مؤكدا أنه لم يتم بحث تركيبة المجلس الرئاسي أو آلية اختيار أعضائه.وتابعت قيام قوات الجيش بعملية نوعية ضد خليه من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سبها جنوبا، مبينة مصرع 3 من أفراد الجيش خلال معركة مع التنظيم استمرت 9 ساعات بأحد أحياء مدينة سبها، مخبرة عن مقتل 11 مسلحا من جنسيات أجنبية مختلفة خلال الاشتباكات مع قوات الجيش، كما جرى احتجاز امرأة مع طفلين.ونوهت إلى بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، ورئيسة اليونان كاترينا ساكيللاروبولو، تطورات الوضع في ليبيا، مبرزا الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة الأزمات في منطقة شرق المتوسط من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، كما شدد على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة.وتناولت صحف ليبيا استعراض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نطيره الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا هاتفيا الأوضاع في ليبيا وبيلاروسيا، مفيدة أن "دى مايو" قال نؤمن إن كل تدخل خارجي بالشأن الليبي يجب أن يتوقف.// انتهى //07:40ت م0012