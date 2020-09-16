بنجالورو 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن إصابات كورونا في البلاد تجاوزت خمسة ملايين اليوم الأربعاء بقفزة بلغت 90123 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة إنها سجلت 1290 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 82066.وباتت الهند ثاني دولة في العالم تتجاوز خمسة ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //07:51ت م0014