عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
نجران 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة وخباش وشرورة ، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
// انتهى //
09:04ت م
0016