بيروت 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لما ستسفر عنه مشاورات الساعات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل فشل المساعي التي يقودها الرئيس المكلف لتذليل العقبات التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الوزارية والحديث عن اعتذاره عن التكليف في حال لم تتم معالجة العقبات قبل يوم غد الخميس.ولفتت الانتباه إلى شن طائرات حربية إسرائيلية أمس غارات جوية على عدة أهداف في مناطق متفرقة من شمال ووسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وتحدثت صحف الأربعاء عن تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس أن حكومة بلاده ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار في إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنية العراقية.وأشارت إلى استهداف عبوة ناسفة أمس سيارة تابعة للسفارة البريطانية كانت عائدة من مطار بغداد من دون أن يسفر الانفجار عن وقوع إصابات بشرية كما استهدف صاروخين من طراز كاتيوشا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء واقتصرت الأضرار على الماديات.وأخبرت عن دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس تركيا واليونان إلى التخلي عن كل تصعيد عسكري والتركيز على البحث عن حل ديبلوماسي للنزاع في شأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.وأوردت صحف بيروت تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتحدة، متوعداً بأن رد بلاده عليها سيكون أقوى ألف مرة.// انتهى //09:26ت م0018