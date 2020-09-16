إسلام آباد 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إدانة باكستان بشدة إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ وطائرات دون طيار مفخخة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واعتبرت ذلك انتهاكًا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، والوقوف معها وتأييد حقها في الدفاع عن سيادتها ضد أي العدوان.واهتمت بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.وأخبرت عن رفض منظمة "شنغهاي للتعاون" اعتراض الهند على الخريطة السياسية الجديدة التي أصدرتها باكستان.وتطرقت إلى فتح المصالح التعليمية في باكستان أبوابها على مراحل، وذلك بعد انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وتناقلت إعلان القوات الجوية الباكستانية أمس عن تحطم إحدى طائراتها إثر تعرضها لعطل فني دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.وفي الشأن الاقتصادي تطرقت إلى توقيع باكستان والصين اتفاقية لإنشاء وتطوير منطقة رشاكاي الاقتصادية الخاصة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.وعرجت على فرض الصين حجراً صحيًا على مدينة صغيرة بأكملها تقع على الحدود مع بورما مع إطلاق حملة فحص للسكان بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:41ت م0021