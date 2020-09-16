بيت لحم 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مراد جهاد طقاطقة، من قرية أم سلمونة، ومعتز محمد الشيخ ، ومهند محمد الشيخ من قرية مراح رباح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها.وفي ذات السياق ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، واعتقلت كلًا من، منتصر عدنان عبيّات وزايد محمد عبيّات.// انتهى //09:56ت م0023