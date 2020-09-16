سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
بيت لحم 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مراد جهاد طقاطقة، من قرية أم سلمونة، ومعتز محمد الشيخ ، ومهند محمد الشيخ من قرية مراح رباح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها.
وفي ذات السياق ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، واعتقلت كلًا من، منتصر عدنان عبيّات وزايد محمد عبيّات.
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