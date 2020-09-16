عام / "التخطيط الشخصي" دورة تدريبية بفرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
الدمام 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز إثراء الحياة بالأحساء أمس، دورة تدريبية تطويرية بعنوان "التخطيط الشخصي"، والتي استهدفت81 شخصاً.
وتناولت الدورة "عن بعد" محاور عدة، أبرزها تحديد مفهوم التخطيط وأهميته وفوائده، ومعرفة خطوات التخطيط الناجح، وكيفية رسم وإعداد خطة زمنية مفيدة، وعملية للمستقبل بالتشخيص والتهديف والتنظيم والتنفيذ، إضافة إلى التمكين من التخطيط الفعال على المستوى الشخصي بشكل رئيسي، وإكساب المتدربين المهارات اللازمة لعمل خطة جيدة.
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10:51ت م
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