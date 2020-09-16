الدمام 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز إثراء الحياة بالأحساء أمس، دورة تدريبية تطويرية بعنوان "التخطيط الشخصي"، والتي استهدفت81 شخصاً.وتناولت الدورة "عن بعد" محاور عدة، أبرزها تحديد مفهوم التخطيط وأهميته وفوائده، ومعرفة خطوات التخطيط الناجح، وكيفية رسم وإعداد خطة زمنية مفيدة، وعملية للمستقبل بالتشخيص والتهديف والتنظيم والتنفيذ، إضافة إلى التمكين من التخطيط الفعال على المستوى الشخصي بشكل رئيسي، وإكساب المتدربين المهارات اللازمة لعمل خطة جيدة.// انتهى//10:51ت م0037