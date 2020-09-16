بغداد 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالتغييرات التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على بعض قيادات المؤسسات المهمة ومنها هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وأمانة بغداد والمصرف العراقي للتجارة، مبرزة ردود الأفعال إزاءها.ونوهت في هذا المجال بالتوضيحات التي تضمنها البيان الذي أصدره الكاظمي أمس بشأن أسباب ومبررات اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، مبينة أن القرارات لم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.وأبرزت صحف بغداد قول الكاظمي: "إن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، وإنها لم تأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".من جانب آخر تناولت الصحف موجة الانتقادات النيابية والسياسية لقرارات رئيس الوزراء بتعيين رؤساء جدد للهيئات المستقلة ومناصب الدرجات الخاصة، مركزة على الآراء القانونية والدستورية التي ساقها المنتقدون لتبرير انتقاداتهم.واهتمت صحف العراق بالمقترحات الداعية إلى اعتماد أسلوب العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط للسنة الدراسية الحالية في العراق، نظرًا للوضع البيئي الناجم عن تفشي كورونا، مشيرة إلى قيام وزارة التربية بدراسة هذه المقترحات التي تقدمت بها لجنة التعليم التابعة لمجلس النواب العراقي.// انتهى //10:55ت م0039