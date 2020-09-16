نجران 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة غداً، كلمة بعنوان "الدعوة إلى التوحيد ونبذ الفرقة والاختلاف"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر"، وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي الكلمة ضمن برنامج "بالتوحيد نأمن" الذي ينظمه الفرع لتبصير المسلم بأمور دينه وتحصين المجتمع.// انتهى //11:02ت م0041