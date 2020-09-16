القنفذة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسواصلت صحة القنفذة تنفيذ حملة عمليات العيون، حيث تهدف الحملة إلى تقليل قوائم الانتظار في عمليات العيون في مستشفى جنوب محافظة القنفذة، حيث انطلقت الحملة منذ بداية شهر فبراير للعام الحالي 2020م ، وتستمر حتى نهاية نوفمبر من هذا العام.وأوضحت صحة القنفذة أن الحملة تستهدف 400 حالة حيث تم حتى الآن إجراء 223 عملية جراحية وبنسبة إنجاز تجاوزت 55% .يُذكر أن صحة القنفذة تُقدم خدماتها الصحية من خلال 5 مستشفيات و 44 مركز رعاية صحية .// انتهى //11:25ت م0047