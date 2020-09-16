سكاكا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف اليوم، ورشة عمل عن بعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن "، لتسليط الضوء على واحة مدن بمنطقة الجوف، ومبادرة مدن للتجمعات الغذائية والصناعات المستهدفة في القطاع الصناعي والغذائي في المنطقة.واستعرض مدير إدارة تطوير الاستثمار بمدن المهندس عبدالرحمن الرميزان، خدمات ومبادرات " مدن " واحة الجوف، وأبرز المميزات لهذه التجمعات، كما استعرض التصور المبدئي عن المواقع المناسبة للتجمعات الغذائية في المملكة وفي المنطقة، والتي تستهدف فيها الصناعات الغذائية التي تمتاز بها المنطقة، إضافة إلى توطين سلاسل الإمداد المرتبطة بها مثل الفواكه والخضروات وزيت الزيتون والحبوب والأعلاف وبيوت العسل والتقنيات الزراعية المبتكرة.وأبان المهندس الرميزان أن واحة الجوف الواقعة على مساحة 3 ملايين متر مربع، مرتبطة بوسائل النقل حيث تمتاز بقربها من مطار الجوف ومحطة سكة الحديد، وتحتضن 6 مصانع جاهزة مكتملة الإنشاء متاحة لخدمة قطاع الصناعات الخفيفة.وفي ختام الورشة فتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الحضور حيال الصناعات المناسبة في واحة الجوف.// انتهى //11:35ت م0049