الخرطوم 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان أمس إلى 114 وفاة، و54 إصابة.ولفتت الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت صحف الخرطوم إلى تحرير قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية أمس، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.وسلطت الضوء على إلقاء جهاز الأمن العراقى، أمس، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" أشرفا على مجزرة "البو نمر" في الأنبار.ونشرت صحف الأربعاء إعلان الدفاع المدني اللبناني تمكنه من السيطرة على حريق شب امس في مبنى تجاري قيد الإنشاء وسط العاصمة بيروت.ونقلت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس قوله أن الاتحاد يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.وأولت صحف السودان اهتماما بتشدد العديد من دول العالم القيود الصحية في مواجهة التفشي المتسارع لوباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك في محاولة لتجنب إعادة فرض عزل تام وإغلاق شامل ستكون لها تداعيات اقتصادية كارثية.// انتهى //12:29ت م0065