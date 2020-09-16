أبوجا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسدمر الجيش النيجيري معسكرًا تابعًا للعصابات المسلحة شمال غربي البلاد.وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش اليوم أن قوات الجيش شن عمليات عسكرية ضد العصابات المسلحة بمنطقة الغابات الواقعة بين محافظات نصراوة، وترابه، وبنوي شمال غرب البلاد.وأضاف "أن تلك العمليات التي تضمنت شن غارات جوية، أسفرت عن تدمير معسكر للعصابات المسلحة، وضبط عدد من عناصرها".// انتهى //12:33ت م0068