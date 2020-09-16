الباحة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستفقد محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم, مدرستي الفيصلية الثانوية للبنين, والمتوسطة الثانية بالمخواة بنات, حيث شارك الطلاب والطالبات جانباً من فعاليات الحصص الدراسية وتابع تفاعلات الطلاب والطالبات مع المعلمين والمعلمات, وذلك عن بعد.وعبر الهزاني عن إعجابه بما شاهده ومستوى التفاعل العالي داخل الفصل الافتراضي, كما تحدث خلال الزيارة إلى قادة المدرستين والمعلمين والمعلمات، مثمناً جهودهم وحرصهم على استمرار الرحلة التعليمية للأبناء.من جانبه ثمن مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق حرص المحافظ ومتابعته الدائمة لكل ما يتعلق بالشأن التعليمي, مبيناً أن هذه الزيارة الافتراضية جاءت للاطلاع على الخدمات التعليمية التي تقدمها منصة مدرستي، والاطمئنان على استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات عبر المنصة.// انتهى //12:34ت م0069