الدمام 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساستقبل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال أول (15) يوماً من شهر سبتمبر الحالي (3223) بلاغا إسعافيا، من أصل (7355) مكالمة هاتفية متنوعة استقبلتها غرفة العمليات، إضافة إلى (84) بلاغا إسعافيا تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن هذه الخدمة الطبية الإسعافية لهذه الحالات الإسعافية التي قدمتها الفرق الطبية الإسعافية التابعة للفرع شملت (286) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و (39) حالة ناتجة عن حوادث دهس و (62) حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و (938) حالة مرضية عادية و (580) حالة مرض معدي و (158) حالة سقوط و (67) حالة نتجت عن حرائق و (5) حالات غرق و (29) حالة احتجاز و (2) حالتين بتر و (9) حالات نتيجة حروق و (5) حالات ناتجة عن اختناق و (57) حالة أزمة قلبية و (81) حالة غيبوبة و (312) حالة إغماء و (234) حالة أزمة تنفسية.كما شملت (35) حالة نزيف و (12) حالة ولادة و (12) حالة تسمم بالابتلاع و (4) حالات تسمم باللدغ و (1) حالة تسمم بالامتصاص و (2) حالتين إصابة عمل و (31) حالة توقف قلب وتنفس و (4) حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و (1) حالة تشنج حراري و (1) حالة تسمم بالاستنشاق و (1) حالة صعق كهربائي و (1) حالة ضربة شمس و (14) حالة اشتباه جلطة دماغية و (5) حالات تسرب غاز وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.وأضاف الغامدي، أن الخدمة الطبية الإسعافية قُدمت لـ (1592) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (1635) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، مشيراً غلى أن حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية بلغت (71) حالة وفاة، داعياً المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متنمياً التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.// انتهى//.12:36ت م0070