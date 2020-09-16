الكويت 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 968 إصابة من فيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87187.وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //12:38ت م0072