الأحساء 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسوزعت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء بالتعاون مع مؤسسة التكافل عددا من أجهزة الحاسب الآلي على عدد من الطلبة المستفيدين، بهدف استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي والدراسي، واستكمال وانتظام العملية التعليمية.وأوضح عميد شؤون الطلاب رئيس مجلس إدارة صندوق الطلاب الدكتور عبدالعزيز التركي، أن مبادرة "هدية المعرفة" جاءت لدعم طلبة تكافل بحواسيب لوحية مزودة بخدمة الإنترنت لتمكينهم من الاستفادة من التقنية وما توفره من مصادر معرفية واسعة، مشيرا إلى تطوير المبادرة لتشمل شراكتها ثماني جهات من القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أن صندوق الطلاب مستمر في تقديم خدماته بتوفير القروض والإعانات الطلابية بعد استكمال الإجراءات وتقديم الطلب.// انتهى//12:39ت م0074